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США обсудят с Украиной ситуацию по Курской области, – Белый дом
07.08.2024 20:14 Mignews

США обсудят с Украиной ситуацию по Курской области, – Белый дом

Слухи о "прорыве" границы и боях в Курской области станут темой ближайшего обсуждения между Украиной и США. 

О том, что Вашингтон планирует для этого связаться с Киевом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Он подчеркнул, что США не меняли своей политики относительно ударов американским оружием по российской территории. Оружие разрешено применять только для борьбы с непосредственными угрозами за границей, цитирует Кирби Bloomberg.

По его словам, официальные лица США "свяжутся с украинскими коллегами, чтобы лучше понять ситуацию".

Как известно, 6 августа в сети начали распространять сообщение о том, что украинские воины якобы зашли на территорию Курской области. Большое количество новостей было о "боях" в Суджанском районе.

После этого о таком "прорыве" границы заговорили в Федеральной службе безопасности РФ и Министерстве обороны РФ. В частности, в Минобороны начали рассказывать о том, как уничтожают украинские танки и боевые бронированные машины.

При этом по состоянию на сейчас от украинской стороны никаких официальных комментариев по поводу ситуации в Курской области не было.

7 августа источники РБК-Украина сообщили, что Служба безопасности Украины сбила над Курской областью вертолет Ми-28. Его атаковали при помощи FPV-дрона.

Также в сети распространяли слухи о том, что сейчас бои ведутся за город Суджа, который находится в 9 километрах от границы. В населенном пункте находится несколько важных для РФ объектов. 

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