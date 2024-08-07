



ВВС США запустили 52 истребителя F-35 в рамках учений "Прогулка слонов"

"Прогулки слонов" ВВС США - когда самолеты рулят в тесном строю перед взлетом, стали символической демонстрацией боевой готовности. Яркий пример произошел в январе 2020 года на авиабазе Хилл с 52 истребителями F-35 Lightning II. Эти учения продемонстрировали боеготовность подразделения, при этом час полета каждого F-35 стоил 44 000 долларов.



Учения не только проверили оперативные возможности, но и дали мощный сигнал о военно-воздушной мощи вооруженных сил США таким противникам, как Китай и Россия.



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В последние годы ВВС США провели ряд весьма громких "прогулок слонов", термин, обозначающий руление ряда самолетов перед взлетом. Помимо тесного строя на земле, это может включать взлет с минимальным интервалом.



Первые такие "прогулки" произошли во время Второй мировой войны, когда большие флоты союзных бомбардировщиков сосредоточились для атак – и наблюдатели на земле отметили, что когда самолеты выстраивались в линию, это напоминало строй слонов, идущих к водопою, нос к хвосту. Сегодня ВВС США используют "прогулки слонов", чтобы продемонстрировать возможности подразделения, а также командную работу, необходимую для проведения такой операции.



При необходимости он также может помочь пилотам подготовиться к запуску полностью вооруженных самолетов во время массового мероприятия.



Если во время Второй мировой войны в строю могли выстраиваться даже сотни бомбардировщиков, то недавние "прогулки слонов" гораздо менее масштабны, но не менее впечатляющи, особенно учитывая возможности современных самолетов.



Так было в январе 2020 года, когда действующие 388-е и резервное 419-е истребительные авиакрылья ВВС США провели учения по боевой мощи на авиабазе Хилл, штат Юта, с участием 52 самолетов Lockheed Martin F-35 Lightning II 35A — варианта истребителя Joint Strike Fighter с обычным взлетом и посадкой.



Согласно заявлению Хилл того времени, демонстрация истребителей F-35 Lightning II проводилась с целью продемонстрировать "способность использовать крупные силы F-35A", а также проверить готовность авиакрыла к ответственности личного состава, формированию самолетов, наземным операциям, летным операциям и боевым возможностям.



Как сообщает TheDrive.com , "количество оборудования на взлетно-посадочной полосе в миллиардах долларов ошеломляет".



Если бы каждый из 52 истребителей F-35 в "слоновьей прогулке" летал всего один час, это все равно было бы упражнением на сумму более 2 миллионов долларов. Если бы самолеты летали два часа, стоимость, вероятно, превысила бы около 4 миллионов долларов.

