Новости » Новости США
Предъявлено обвинение пакистанцу, готовившему покушение в США
07.08.2024 17:13 Алина Груднева

Предъявлено обвинение пакистанцу, готовившему покушение в США

В США предъявлены обвинения имеющему с Ираном связи пакистанцу, который готовил покушение на американского политика.

По данным минюста США, 46-летний Асиф Мерчант пытался завербовать людей, чтобы осуществить заговор в ответ на ликвидацию командующего КСИР Касема Сулеймани.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Операцию по уничтожению тогда одобрил Дональд Трамп. Он был одной из потенциальной целей заговора. Перед тем, как приехать в США, Мерчант побывал в Иране.

"В течение многих лет министерство юстиции агрессивно работало над противодействием дерзким и неустанным усилиям Ирана, направленным на месть американским государственным служащим за убийство иранского генерала Сулеймани", – сказал генпрокурор Меррик Гарланд.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы