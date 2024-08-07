



Предъявлено обвинение пакистанцу, готовившему покушение в США

В США предъявлены обвинения имеющему с Ираном связи пакистанцу, который готовил покушение на американского политика.



По данным минюста США, 46-летний Асиф Мерчант пытался завербовать людей, чтобы осуществить заговор в ответ на ликвидацию командующего КСИР Касема Сулеймани.



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Операцию по уничтожению тогда одобрил Дональд Трамп. Он был одной из потенциальной целей заговора. Перед тем, как приехать в США, Мерчант побывал в Иране.



"В течение многих лет министерство юстиции агрессивно работало над противодействием дерзким и неустанным усилиям Ирана, направленным на месть американским государственным служащим за убийство иранского генерала Сулеймани", – сказал генпрокурор Меррик Гарланд.