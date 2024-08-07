



Писатель из Бельгии мечтает "вонзить нож в горло каждого еврея"

Бельгийский писатель и обозреватель Герман Брюссельманс сделал серию антисемитских и подстрекательских заявлений, обвинив премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в "убийствах детей" и "втягивании мира в Третью мировую войну".



По данным интернет-издания Ynet, об этом он написал в своей колонке в журнале HUMO.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Писатель подстрекал к насилию в отношении евреев и резко высказался по поводу действий Армии обороны Израиля.



"На каждого бойца ХАМАС или Хезболлы, убитого этой де**мовой израильской армией, приходятся сотни убитых невинных мирных жителей", - сказал он, обвинив Нетаниягу в стремлении "уничтожить арабский мир".



Брюссельманс заявил, что Ближний Восток взорвется из-за "маленького, толстого и лысого еврея".



"Я хочу вонзить острый нож в горло каждого еврея", - добавил он.



Союз еврейских организаций Европы (EJA) потребовал от генпрокурора Бельгии в ответ на эту скандальную публикацию арестовать писателя за подстрекательства к убийствам. Также от журнала потребовали публичных извинений и немедленного увольнения Брюссельманса.