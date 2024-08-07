



Израиль не приглашен: послы западных стран не посетят мемориал в Нагасаки

Послы западных стран решили пропустить церемонию по случаю 79-й годовщины бомбардировки Хиросимы и Нагасаки после того, как туда не пригласили Израиль.



В частности, не посетят мемориал представители посольств США, Великобритании, Австралии, Италии, Канады и стран ЕС.



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"Посол США Рам Эмануэль не будет присутствовать после того, как мэр Нагасаки политизировал мероприятие, не пригласив посла Израиля", - сказал представитель американского посольства в комментарии AFP.



В свою очередь, в Британии возмутились тем, что отсутствие приглашения для Израиля "создает досадную и вводящую в заблуждение аналогию с Россией и Беларусью, которые являются единственными странами, не приглашенными на церемонию".



Ранее мэр Нагасаки заявил, что израильский посол не приглашен на мероприятие из-за "риска возможных протестов".