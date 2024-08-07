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Германия своим гражданам в Ливане: не ждите эвакуацию, выезжайте
07.08.2024 14:02 Алина Груднева

Германия своим гражданам в Ливане: не ждите эвакуацию, выезжайте

Министерство иностранных дел Германии вновь обратилось к своим гражданам, находящимся в Ливане.

"Слухи о возможной операции по эвакуации немецких граждан, находящихся в Ливане, дали им ложное чувство безопасности", - сказал представитель МИДа. 

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Немцев призывают немедленно покинуть Ливан из-за опасной ситуации в сфере безопасности, а не дожидаться эвакуации.

"Самостоятельно организуйте выезд из страны, даже если для этого придется лететь через Турцию или платить высокие цены за авиабилеты", - призвали в МИДе.

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