



Германия своим гражданам в Ливане: не ждите эвакуацию, выезжайте

Министерство иностранных дел Германии вновь обратилось к своим гражданам, находящимся в Ливане.



"Слухи о возможной операции по эвакуации немецких граждан, находящихся в Ливане, дали им ложное чувство безопасности", - сказал представитель МИДа.



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Немцев призывают немедленно покинуть Ливан из-за опасной ситуации в сфере безопасности, а не дожидаться эвакуации.



"Самостоятельно организуйте выезд из страны, даже если для этого придется лететь через Турцию или платить высокие цены за авиабилеты", - призвали в МИДе.