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Путин созвал экстренное совещание из-за "прорыва" в Курской области
07.08.2024 14:45 Алина Груднева

Путин созвал экстренное совещание из-за "прорыва" в Курской области

Днем, 7 августа, Владимир Путин созвал экстренное совещании с членами российского правительства.

Главной темой стал "прорыв" в Курской области.

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В ходе совещания Путин обвинил Вооруженные силы Украины в "масштабной провокации". По его словам, в регионе ведется "неизбирательная стрельба". 

"Как известно, Киев предпринял очередную масштабную провокацию. Ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", - объявил Путин.

Также он поручил ряду ведомств оказать жителям Курской области помощь.

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