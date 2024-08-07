Поляк ударил премьера Дании: вынесен приговор
Суд в Дании вынес приговор 39-летнему гражданину Польши, который в июне ударил в плечо датского премьер-министра Метте Фредериксена.
По данным издания DR, поляк отбудет четыре месяца тюрьмы и будет депортирован.
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Обвиняемый признан виновным в насилии в отношении госслужащего. Также суд признал его виновным в таких преступлениях, как непристойное обнажение и мошенничество с ипотекой.
Подсудимому после депортации будет запрещен въезд в Данию в течение шести лет. Ожидается, что он подавась апелляцию.