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Поляк ударил премьера Дании: вынесен приговор
07.08.2024 14:24 Алина Груднева

Поляк ударил премьера Дании: вынесен приговор

Суд в Дании вынес приговор 39-летнему гражданину Польши, который в июне ударил в плечо датского премьер-министра Метте Фредериксена.

По данным издания DR, поляк отбудет четыре месяца тюрьмы и будет депортирован.

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Обвиняемый признан виновным в насилии в отношении госслужащего. Также суд признал его виновным в таких преступлениях, как непристойное обнажение и мошенничество с ипотекой.

Подсудимому после депортации будет запрещен въезд в Данию в течение шести лет. Ожидается, что он подавась апелляцию.

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