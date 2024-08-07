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Маск судится с компаниями, отказавшимися размещать рекламу в соцсети Х
07.08.2024 12:27 Алина Груднева

Маск судится с компаниями, отказавшимися размещать рекламу в соцсети Х

Американский миллиардер Илон Маск судится с Глобальным альянсом ответственных медиа (GARM), Всемирной федерацией рекламодателей (WFA) и другими компаниями из-за бойкота соцсети Х со стороны рекламодателей.

О подаче иска сообщила гендиректор X Линда Яккарино.

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Среди ответчиков по иску указаны также Unilever, Mars и американская аптечная сеть CVS Health. В компании Маска обвиняют компании в "незаконном поведении", которое обошлось социальной сети в миллиарды долларов. 

У Маска обвиняют организации в "сговоре" и нарушении антимонопольного законодательства.
 

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