



Ограблен дом Тома Хэнкса

Грабители вломились средь бела дня в дом знаменитого американского актера Тома Хэнкса в Лос-Анджелесе.



Об этом сообщает таблоид TMZ.



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По словам источников, грабители разбили окно и пролезли внутрь, не испугавшись сработавшей сигнализации. В итоге, они ограбили гостевой домик и скрылись с места происшествия.



Сам актер с женой в этот момент находились за городом. Информация об арестах пока что не поступала, но источники в правоохранительных органах предположили, что налет на дом совершила одна из местных банд.