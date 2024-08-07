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Ограблен дом Тома Хэнкса
07.08.2024 11:17 Алина Груднева

Ограблен дом Тома Хэнкса

Грабители вломились средь бела дня в дом знаменитого американского актера Тома Хэнкса в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает таблоид TMZ.

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По словам источников, грабители разбили окно и пролезли внутрь, не испугавшись сработавшей сигнализации. В итоге, они ограбили гостевой домик и скрылись с места происшествия.

Сам актер с женой в этот момент находились за городом. Информация об арестах пока что не поступала, но источники в правоохранительных органах предположили, что налет на дом совершила одна из местных банд.

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