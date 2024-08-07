Новости » Life Style
Ретроградный Меркурий вредит животным больше, чем людям
07.08.2024 06:30 MIGnews.com

Ретроградный Меркурий вредит животным больше, чем людям


Для домашних питомцев ретроградный Меркурий может быть еще опаснее, чем для людей. Это утверждают эксперты в интервью газеты New York Post.

Американские специалисты по тренировке животных утверждают, что в это время питомцы могут плохо спать, испытывать сильный стресс, эмоциональные качели и тревожность

Эксперты посоветовали приобрести для питомцев игрушки-головоломки, больше гулять на природе, делать легкий массаж и включать успокаивающую музыку, чтобы хоть как-то снизить стресс пушистых.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы