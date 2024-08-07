



Ретроградный Меркурий вредит животным больше, чем людям



Для домашних питомцев ретроградный Меркурий может быть еще опаснее, чем для людей. Это утверждают эксперты в интервью газеты New York Post.



Американские специалисты по тренировке животных утверждают, что в это время питомцы могут плохо спать, испытывать сильный стресс, эмоциональные качели и тревожность



Эксперты посоветовали приобрести для питомцев игрушки-головоломки, больше гулять на природе, делать легкий массаж и включать успокаивающую музыку, чтобы хоть как-то снизить стресс пушистых.



