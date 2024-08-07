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Израилю "однозначно не нравится" связь между РФ и Ираном, - посол
07.08.2024 09:57 Алина Груднева

Израилю "однозначно не нравится" связь между РФ и Ираном, - посол

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский прокомментировал укрепление российско-иранского альянса.

Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию РБК-Украина.

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"Однозначно мы очень плотно отслеживаем все, что происходит в отношениях между Россией и Ираном в военной сфере. Нам это однозначно не нравится", - сказал он.

По словам Бродского, любое сотрудничество с Ираном не идет на пользу ситуации и стабильности на Ближнем Востоке, особенно, когда речь заходит о военном сотрудничестве. 

"А еще более опасно, это сотрудничество ядерное", - добавил он.

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