Израилю "однозначно не нравится" связь между РФ и Ираном, - посол
Посол Израиля в Украине Михаил Бродский прокомментировал укрепление российско-иранского альянса.
Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию РБК-Украина.
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"Однозначно мы очень плотно отслеживаем все, что происходит в отношениях между Россией и Ираном в военной сфере. Нам это однозначно не нравится", - сказал он.
По словам Бродского, любое сотрудничество с Ираном не идет на пользу ситуации и стабильности на Ближнем Востоке, особенно, когда речь заходит о военном сотрудничестве.
"А еще более опасно, это сотрудничество ядерное", - добавил он.