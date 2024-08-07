



В этом году в Умань приедет больше паломников, - посол

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский уверен, что в этом году в Умань приедет в два раза больше израильских паломников, чем в прошлом году.



Такой прогноз он озвучил в интервью изданию РБК-Украина.



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"Я думаю, что в прошлом году еще были опасения из-за ситуации с безопасностью, но поскольку ничего экстраординарного не произошло, они считают, что там будет безопасно. Хотя мы продолжаем говорить о том, что Украина вообще не самое безопасное место в мире, идет война и все может быть", - отметил он.



По словам Бродского, в этом году в Украине приедут десятки тысяч паломников. Обе страны имеют хороший контакт на уровне спецслужб.



"Надеюсь, что как и в прошлом году, все пройдет более или менее спокойно, и так же как они приедут, так же они спокойно и уедут через несколько дней", - добавил он.

