



Израиль пока не принял решение о передаче систем ПВО Patriot Украине, – посол

Решение о передаче израильских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины пока не принято. Связано это с текущими угрозами, с которыми сталкивается Израиль.



"Окончательного решения еще нет. В нынешней ситуации в Израиле нам необходимы все средства ПВО, включая систему Patriot", – объяснил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина.



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Дипломат пояснил, что у Израиля многоуровневая система ПВО. Известный в Украине "Железный купол" не справляется с ракетами дальнего радиуса действия и баллистическими ракетами, он предназначен для перехвата ракет ближнего радиуса действия, которыми обстреливают Израиль боевики ХАМАС.



"У нас есть и другие системы, в основном израильские разработки или израильско-американские. Patriot не самая совершенная система, это установки, которые Израиль получил в начале 90-х годов перед первой войной в Персидском заливе. Тогда Ирак обстреливал Израиль ракетами "Скад", и Patriot'ы нас спасли", – отметил Бродский.



Он добавил, что были разговоры о списании устаревших установок Patriot для их последующей передачи Украине, но окончательного решения пока нет.



На вопрос о связи получения Украиной Patriot с ситуацией на Ближнем Востоке, Бродский подтвердил: "Да, это связано с теми угрозами, с которыми сталкивается сегодня Израиль".