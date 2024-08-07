



Украинская разведка провела успешную операцию на Тендровской косе

7 августа Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об успешной операции на временно оккупированной Тендровской косе в Черном море.



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6 августа 2024 года спецназовцы подразделения активных действий Артан и Морского центра ГУР МО Украины высадились на Тендровской косе и уничтожили вражескую технику, включая МТ-ЛБ и комплекс РЭБ противника, а также фортификационные укрепления оккупантов. В ходе боя российские силы понесли потери среди личного состава, точное количество которых уточняется.



ГУР подчеркивает, что военные разведчики полностью выполнили поставленную задачу, включая ее секретную часть, и при этом не понесли потерь.



Это не первая успешная операция спецназовцев ГУР на оккупированной Тендровской косе, и она является частью масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины.



Тендровская коса – узкий остров протяженностью около 65 км и шириной до 1,8 км, расположенный в северной части Черного моря у берегов Херсона и недалеко от Крыма.



