Новости » Новости США
Во Флориде на пляж вынесло десятки пакетов с кокаином
07.08.2024 11:32 Алина Груднева

Во Флориде на пляж вынесло десятки пакетов с кокаином

Во Флориде отдыхающий нашел на пляже десятки пакетов с кокаином.

По данным Bild, свертки, которые вынесло на пляж из моря, показались ему подозрительными, потому он вызвал полицию.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Ураган Дебби выбросил на пляж 25 свертков с кокаином, вес которых составил 32 кг. Прохожий обнаружил наркотики и сообщил в полицию", - рассказал представитель береговой охраны Сэмюэл Бриггс.
 
Стоимость кокаина оценили в более чем миллион долларов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы