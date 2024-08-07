



Во Флориде на пляж вынесло десятки пакетов с кокаином

Во Флориде отдыхающий нашел на пляже десятки пакетов с кокаином.



По данным Bild, свертки, которые вынесло на пляж из моря, показались ему подозрительными, потому он вызвал полицию.



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"Ураган Дебби выбросил на пляж 25 свертков с кокаином, вес которых составил 32 кг. Прохожий обнаружил наркотики и сообщил в полицию", - рассказал представитель береговой охраны Сэмюэл Бриггс.



Стоимость кокаина оценили в более чем миллион долларов.