



Украина и Израиль: градус эмоций спал, но визит Зеленского - под вопросом

Отношения между Украиной и Израилем, которые в первые месяцы после полномасштабного вторжения России были напряженными, значительно улучшились.



Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью "РБК-Украина". Послужило этому, как бы страшно не звучало, ухудшение ситуации на Ближнем Востоке и сосредоточенность обеих стран на своих войнах.



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По словам Бродского, до начала войны в Украине были допущены ошибки в отношении Израиля, попытки общения через медиа и ультиматумы, а "Израилем это не работает", подчеркнул он.



После нападения ХАМАС в октябре прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам с призывом приехать в Израиль и поддержать людей. Этот жест был замечен и высоко оценен в Израиле, заявил Бродский и подчеркнул, что Украина является одной из наиболее произраильских стран в Европе, и это ощущается на всех уровнях, включая общественное мнение.



Но даже после такого потепления о визите главы украинского государства в Израиль речь не идет… пока не идет.



"Мы надеемся, что этот визит все-таки состоится. Мы будем рады видеть президента Зеленского в Израиле в любой момент", – сказал посол Бродский, подчеркнув, что конкретных дат для визита пока нет, и предыдущая дата была отложена по инициативе как раз украинской стороны.