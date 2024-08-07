Новости » Политика
Турция присоединится к процессу против Израиля в Гааге
07.08.2024 09:27 Алина Груднева

Турция присоединится к процессу против Израиля в Гааге

В среду, 7 октября, парламентская делегация Турции по правовым вопросам подаст обращение в Международный суд в Гааге для участия в процессе против Израиля.

Таким образом, Анкара присоединится к иску, который подала Южная Африка.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Ожидается, что обращение будет подано в 13:30 по Гринвичу.

"Вмешательство Турции подталкивает международное сообщество к признанию и решению гуманитарного кризиса в Газе", - сказал дипломатический источник.

Буквально накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Турция сделает все возможное, чтобы положить конец войне между Израилем и ХАМАСом.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы