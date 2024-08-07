



Турция присоединится к процессу против Израиля в Гааге

В среду, 7 октября, парламентская делегация Турции по правовым вопросам подаст обращение в Международный суд в Гааге для участия в процессе против Израиля.



Таким образом, Анкара присоединится к иску, который подала Южная Африка.



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Ожидается, что обращение будет подано в 13:30 по Гринвичу.



"Вмешательство Турции подталкивает международное сообщество к признанию и решению гуманитарного кризиса в Газе", - сказал дипломатический источник.



Буквально накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Турция сделает все возможное, чтобы положить конец войне между Израилем и ХАМАСом.