Блинкен вновь призвал к максимальной сдержанности на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной призвал все стороны на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности.
Об этом сообщает информационное агентство AP.
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"Крайне важно, чтобы все в регионе оценили ситуацию, поняли риск и приняли решения, которые успокоят напряженность, а не обострят ее", – отметил он.
Аналогичное заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, предостерегая Иран и его прокси от ошибок.