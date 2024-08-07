



Блинкен вновь призвал к максимальной сдержанности на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной призвал все стороны на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности.



Об этом сообщает информационное агентство AP.



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"Крайне важно, чтобы все в регионе оценили ситуацию, поняли риск и приняли решения, которые успокоят напряженность, а не обострят ее", – отметил он.



Аналогичное заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, предостерегая Иран и его прокси от ошибок.