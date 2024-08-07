Трагедия в отеле в Германии: один погибший, несколько пострадавших
В отеле на западе Германии обрушился пол, из-за чего погиб как минимум один человек.
По данным местной полиции, в ловушке оказались еще около восьми отдыхающих.
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В момент трагедии в отеле находились 14 человек. Предпринимаются усилия по спасению тех, кто оказался в ловушке. Несколько человек ранены.
Причина обрушения пола устанавливается. На месте происшествия работают экстренные службы.