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Трагедия в отеле в Германии: один погибший, несколько пострадавших
07.08.2024 08:39 Алина Груднева

Трагедия в отеле в Германии: один погибший, несколько пострадавших

В отеле на западе Германии обрушился пол, из-за чего погиб как минимум один человек.

По данным местной полиции, в ловушке оказались еще около восьми отдыхающих.

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В момент трагедии в отеле находились 14 человек. Предпринимаются усилия по спасению тех, кто оказался в ловушке. Несколько человек ранены.

Причина обрушения пола устанавливается. На месте происшествия работают экстренные службы.

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