



Бои в Курской области: в РФ жалуются на отсутствие укрытий

Россияне, проживающие в Курской области, пожаловались в социальных сетях на отсутствие укрытий.



Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на разные местные паблики.



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Накануне в Курской области сообщили о попытке прорыва военных через границу из Украины. По сообщениям местных жителей, бои продолжаются, хотя в ФСБ утверждают, что отбросили солдат назад.



Теперь жители города Суджа, где, как утверждается, самая тяжелая ситуация, пожаловались и.о. губернатора Алексея Смирнова на отсутствие укрытий.



"Когда вы уже установите укрытия? Вы долго будете над людьми издеваться", - возмущаются местные.



А власти, тем временем, говорят, что переждать атаки на самом деле есть, где.



"Укрытия, конечно, есть. Вся информация о них публиковалась на официальных ресурсах", - сказала глава управления пресс-службы областного правительства Юлия Абрамова.