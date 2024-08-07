



Посол Израиля в Украине: мы не заинтересованы в большой войне

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский прокомментировал взрывоопасную ситуацию на Ближнем Востоке.



Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию РБК-Украина.



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"Сегодня наша главная угроза – это не арабские страны, это прежде всего Иран и иранские прокси на Ближнем Востоке. Это "Хезболла", ХАМАС, хуситы – это новая угроза, которая появилась относительно недавно, и это угроза террора не только против самого Израиля, а и против израильтян, причем в самых разных частях света это может произойти", - саказал он.



По словам Бродского, Иран на протяжении последних десятилетий организовывал или пытался организовать теракты против израильтян и делает все для того, чтобы уничтожить Израиль.



"Мы серьезно относимся к угрозам, которые исходят из Ирана, и уже довольно давно. И Иран уже давно перешел к действиям. Сейчас, возможно, мы подошли к некой кульминации этой ситуации. Мы не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что и Иран, и "Хезболла" также не заинтересованы, потому что они, безусловно, заплатят очень высокую цену за полномасштабное нападение на Израиль", - добавил дипломат.



Бродский пообещал, что эту цену заплатит не только "Хезболла", но и Ливан, поскольку страна несет ответственность за угрозу, которая исходит в отношении Израиля.