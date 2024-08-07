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США и Британия бомбили объекты хуситов в Йемене, - СМИ
07.08.2024 07:56 Алина Груднева

США и Британия бомбили объекты хуситов в Йемене, - СМИ

Военные США и Великобритании нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

Об этом сообщают арабские СМИ.

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По данным телеканала хуситов Al-Masira, удары были нанесены по району Таиз на юго-западе Йемена.

В свою очередь, Sky News Arabic сообщила, что атака совершена на военные объекты, откуда запускались ракеты.

Ранее поступило сообщение, что хуситы запустили баллистическую ракету по Израилю, но та взорвалась в Йемене, что привело к большому количеству жертв и раненых.

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