



В Литве по тревоге подняли истребители из-за неопознанного самолета

В Литве подняли по тревоге итальянские истребители Eurofighter Typhoon из-за проникновения в воздушное пространство неопознанного самолета.



Об этом сообщили в министерстве обороны страны Италии.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Итальянские истребители размещены на базе Шяуляй на севере Литвы. Они были подняты для перехвата самолета.



Оборонное ведомство не поделилось другими подробностями по поводу инцидента.



Италия возглавляет воздушную миссию НАТО в балтийских странах с августа.