



Посол Израиля в Украине: мир очень любит мертвых евреев

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский прокомментировал пропалестинские настроения по всему миру, которые бушуют в последнее время.



Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию РБК-Украина.



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"К сожалению, мир очень любит мертвых евреев, любит, когда евреи страдают, готовы проявлять жалость. И не любят, когда Израиль дает отпор и пытается защищаться. К сожалению, мы живем на Ближнем Востоке в ситуации "виллы в джунглях". Мы вынуждены противостоять силам, действующим по законам 19 века, при этом находясь в 21 веке. И ожидания, которые к нам предъявляют, нормы, которые к нам предъявляют, подходят для 21 века, но не подходят для 19 века", - пояснил дипломат.



Бродский обратил внимание на то, что Израиль не имеет дело со стандартной угрозой, а сталкивается с регулярными армиями и террористами.



"Одно из основных отличий террора от войны с регулярной армией – это то, что террор действует из гущи гражданского населения. Это то, что происходит в Газе. <…> Конечно, мне лично и Израилю в целом жаль каждого невинного человека, который погибает в этой ситуации, но вина лежит на тех, кто держит этих людей в качестве заложников", - добавил он.