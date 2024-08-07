Остин: Пентагон готов отправить больше сил на Ближний Восток
Министерство обороны США готово к новым развертываниям сил на Ближнем Востоке.
Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин.
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По его словам, США готовы отправить в регион больше военных, чтобы снизить градус напряженности и для реакции на угрозы.
Остин пообещал, что на Ближний Восток будут направлены эсминцы и ракетные крейсеры с системами ПВО, а также будут развернуты дополнительные эскадрильи истребителей.
А между тем в СМИ поступили сообщения, что на засекреченную базу уже прибыли 12 истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet.