Глава МИД Британии сделал предупреждение Ирану
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел переговоры с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани.
Он предупредил коллегу о последствиях ожидаемой атаки Исламского Государства на Израиль в ответ на ликвидацию в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.
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"Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке не отвечает ничьим интересам. Я предупредил, что любое иранское нападение будет иметь разрушительные последствия для всего региона", - сообщил Лэмми.