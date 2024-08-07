



Глава МИД Британии сделал предупреждение Ирану

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел переговоры с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани.



Он предупредил коллегу о последствиях ожидаемой атаки Исламского Государства на Израиль в ответ на ликвидацию в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.



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"Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке не отвечает ничьим интересам. Я предупредил, что любое иранское нападение будет иметь разрушительные последствия для всего региона", - сообщил Лэмми.