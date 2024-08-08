Новости » Культура
Черногория вернется на Евровидение
08.08.2024 00:25 Алина Груднева

Черногория вернется на Евровидение

В 2025 году Черногория вернется на международный песенный конкурс Евровидение после перерыва, который длился два года.

По данным Eurovoix, вещатель RTCG представил правила нового национального отбора.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Нужно будет подать заявку до 1 октября нынешнего года. Песня должна состоять более чем на половину одного из языков, которые используются в Черногории, а их там четыре - черногорский, сербский, боснийский, хорватский. 

В отборе будут участвовать только те, у кого есть гражданство этой страны. Будет отобрано до 16 музыкальных композиций. По 100-балльной шкале песне необходимо набрать как минимум 75 баллов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы