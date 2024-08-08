



Черногория вернется на Евровидение

В 2025 году Черногория вернется на международный песенный конкурс Евровидение после перерыва, который длился два года.



По данным Eurovoix, вещатель RTCG представил правила нового национального отбора.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Нужно будет подать заявку до 1 октября нынешнего года. Песня должна состоять более чем на половину одного из языков, которые используются в Черногории, а их там четыре - черногорский, сербский, боснийский, хорватский.



В отборе будут участвовать только те, у кого есть гражданство этой страны. Будет отобрано до 16 музыкальных композиций. По 100-балльной шкале песне необходимо набрать как минимум 75 баллов.