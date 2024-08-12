



Теперь Турция нацелилась на Telegram

Следом за социальной сетью Instagram, Турция пригрозила заблокировать на территории страны еще и мессенджер Telegram.



По данным местных СМИ, Анкара уже предупредила об этом администрацию.



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Уточняется, что Турция направила мессенджеру множество запросов на блокировку каналов, связанных с продажей наркотиков, пропагандой проституции и азартных игр. Ответа получено не было.



Ранее на территории страны был заблокирован Instagram. Но соцсеть пришлось разблокировать из опасений протестов.