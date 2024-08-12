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Глава МИД Ирана: "сдерживание" Израиля нужно для стабильности в регионе
12.08.2024 13:07 Алина Груднева

Глава МИД Ирана: "сдерживание" Израиля нужно для стабильности в регионе

И.о. главы МИД Ирана Али Багери провел телефонный разговор с китайским коллегой Ваном И. 

Глава МИД Китая выразил Ирану поддержку.

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По его словам, ликвидация главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране является "посягательством на суверенитет, безопасность и достоинство Исламской Республики".  Он также отметил, что убийство подрывает переговорный процесс относительно прекращения огня в Газе и негативно сказывается на мире на Ближнем Востоке.

В свою очередь, Багери заявил китайскому коллеге, что Иран имеет "право на адекватный и сдерживающий ответ" Израилю после убийства лидера ХАМАС Хания.

Также он отметил, что "сдерживание Израиля" необходимо для стабильности на Ближнем Востоке.

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