



Глава МИД Ирана: "сдерживание" Израиля нужно для стабильности в регионе

И.о. главы МИД Ирана Али Багери провел телефонный разговор с китайским коллегой Ваном И.



Глава МИД Китая выразил Ирану поддержку.



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По его словам, ликвидация главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране является "посягательством на суверенитет, безопасность и достоинство Исламской Республики". Он также отметил, что убийство подрывает переговорный процесс относительно прекращения огня в Газе и негативно сказывается на мире на Ближнем Востоке.



В свою очередь, Багери заявил китайскому коллеге, что Иран имеет "право на адекватный и сдерживающий ответ" Израилю после убийства лидера ХАМАС Хания.



Также он отметил, что "сдерживание Израиля" необходимо для стабильности на Ближнем Востоке.