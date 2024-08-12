



Ватикан призвал Иран к сдержанности

Ватикан призвал Иран воздержаться от обострения конфликта на Ближнем Востоке.



Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.



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Он призвал Тегеран к диалогу и миру. С таким призывом он выступил во время разговора с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом.



"Паролин выразил серьезную обеспокоенность Святого Престола тем, что происходит на Ближнем Востоке. Он повторил необходимость любым способом избегать расширения конфликта и отдать предпочтение диалогу, переговорам и миру", - сказано в сообщении.