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Ватикан призвал Иран к сдержанности
12.08.2024 13:44 Алина Груднева

Ватикан призвал Иран к сдержанности

Ватикан призвал Иран воздержаться от обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин. 

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Он призвал Тегеран к диалогу и миру. С таким призывом он выступил во время разговора с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Паролин выразил серьезную обеспокоенность Святого Престола тем, что происходит на Ближнем Востоке. Он повторил необходимость любым способом избегать расширения конфликта и отдать предпочтение диалогу, переговорам и миру", - сказано в сообщении.

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