



Что нашли ученые на дне Красного моря

Ученые исследовали дно Красного моря, обнаружив там так называемые "бассейны смерти".



По данным LADbible, эти зоны полностью лишены кислорода.



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Таким образом, если морские обитатели попадут в эти "бассейны смерти", они могут быть оглушены или и вовсе погибнуть. Тем не менее эти зоны не лишены полностью жизни. Там обитают "экстремофильные микробы", способные выжить в любых условиях.



"Наше нынешнее понимание состоит в том, что жизнь зародилась на Земле в морских глубинах, почти наверняка в аноксических условиях, то есть без кислорода. Изучение этого позволяет заглянуть в условия, в которых жизнь впервые появилась на нашей планете, и может помочь в поиске жизни в других "водных мирах" нашей Солнечной системы и за ее пределами", - отметил профессор и заведующий кафедрой морских наук в Университете Майами Сэм Пуркис.