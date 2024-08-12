Путин похвастался российскими "ноу-хау" в сфере вооружений
Владимир Путин похвастался эффективностью российских "ноу-хау" в сфере вооружений в войне против Украины.
Соответствующее заявление он сделал по случаю открытия Международного военно-технического форума "Армия-2024".
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"Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения, уже доказали свою эффективность на поле боя", - сказал он.
По словам Путина, базовые характеристики вооружений постоянно совершенствуются.