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Литва запретила китайскую технику в госучреждениях
12.08.2024 11:45 Алина Груднева

Литва запретила китайскую технику в госучреждениях

В Литве приняли решение запретить использование китайской техники в государственных учреждениях.

По данным LRT, телефоны, камеры и беспилотники будут запрещены со следующего года.

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Любое китайское оборудование будет изъято. В литовском правительстве уверены, что оно представляет угрозу национальной безопасности. В то же время, госслужащие уверены, что замена китайской техники на альтернативные варианты обойдется дорого.

Уже некоторое время полиция, муниципалитеты, пожарно-спасательная и пограничная службы начали отказываться от такого оборудования.

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