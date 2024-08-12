



Литва запретила китайскую технику в госучреждениях

В Литве приняли решение запретить использование китайской техники в государственных учреждениях.



По данным LRT, телефоны, камеры и беспилотники будут запрещены со следующего года.



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Любое китайское оборудование будет изъято. В литовском правительстве уверены, что оно представляет угрозу национальной безопасности. В то же время, госслужащие уверены, что замена китайской техники на альтернативные варианты обойдется дорого.



Уже некоторое время полиция, муниципалитеты, пожарно-спасательная и пограничная службы начали отказываться от такого оборудования.