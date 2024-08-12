



Virgin Galactic показала новый космический самолет

Компания Virgin Galactic показала, как будет выглядеть ее новый космический самолет Delta.



Он будет способен вмешать шесть пассажиров. Первый полет запланирован на 2026 год.



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Уточняется, что компания уже начала изготавливать компонентов самолета. Скоро начнутся сборка и первые испытания.



Космический самолет будет доставлять туристов в суборбитальное пространство. Delta будет иметь такую конструкцию, которая обеспечит эффективность для пилотируемых суборбитальных полетов.



