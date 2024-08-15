



Первый полет самого большого грузового беспилотника в Китае







Китай объявил о первом полете крупнейшего беспилотного транспортного самолета HH-100, способного нести полезную нагрузку весом более двух тонн.



Самолет совершил 20-минутный первый полет в минувшее воскресенье в аэропорту провинции Сычуань, сообщило китайское телевидение.



Самолет, разработанный компанией TENGDEN SCI-TECH из провинции Сычуань, имеет размах крыльев 16 метров, что равно ширине олимпийского плавательного бассейна. Самолет станет частью обширного проекта, продвигаемого Китаем для улучшения воздушной активности на малых высотах, включая беспилотники и воздушные такси.

As per Chinese media, a brand new, unmanned twin-engine cargo plane made its maiden flight August 11 at Zigong, Sichuan province.



Packing a payload capacity of 2 metric tons, the twin-engine cargo drone developed by state-funded Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co took off in… pic.twitter.com/lhjIWAJToO — FL360aero (@fl360aero) August 13, 2024

Согласно отчету BUSINESS INSIDER, в настоящее время в Китае зарегистрировано около 1,87 миллиона беспилотных летательных аппаратов. Новый самолет присоединится к флоту беспилотников, воздушных такси и других автономных летательных аппаратов, работающих во многих местах в Китае в гражданских секторах.