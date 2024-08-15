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Первый полет самого большого грузового беспилотника в Китае
15.08.2024 09:21 Аркадий Бочаровский

Первый полет самого большого грузового беспилотника в Китае




Китай объявил о первом полете крупнейшего беспилотного транспортного самолета HH-100, способного нести полезную нагрузку весом более двух тонн.

Самолет совершил 20-минутный первый полет в минувшее воскресенье в аэропорту провинции Сычуань, сообщило китайское телевидение.

Самолет, разработанный компанией TENGDEN SCI-TECH из провинции Сычуань, имеет размах крыльев 16 метров, что равно ширине олимпийского плавательного бассейна. Самолет станет частью обширного проекта, продвигаемого Китаем для улучшения воздушной активности на малых высотах, включая беспилотники и воздушные такси.


Согласно отчету BUSINESS INSIDER, в настоящее время в Китае зарегистрировано около 1,87 миллиона беспилотных летательных аппаратов. Новый самолет присоединится к флоту беспилотников, воздушных такси и других автономных летательных аппаратов, работающих во многих местах в Китае в гражданских секторах.

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