Первый полет самого большого грузового беспилотника в Китае

Китай объявил о первом полете крупнейшего беспилотного транспортного самолета HH-100, способного нести полезную нагрузку весом более двух тонн.



Самолет совершил 20-минутный первый полет в минувшее воскресенье в аэропорту провинции Сычуань, сообщило китайское телевидение.



Самолет, разработанный компанией TENGDEN SCI-TECH из провинции Сычуань, имеет размах крыльев 16 метров, что равно ширине олимпийского плавательного бассейна. Самолет станет частью обширного проекта, продвигаемого Китаем для улучшения воздушной активности на малых высотах, включая беспилотники и воздушные такси.

As per Chinese media, a brand new, unmanned twin-engine cargo plane made its maiden flight August 11 at Zigong, Sichuan province.



Packing a payload capacity of 2 metric tons, the twin-engine cargo drone developed by state-funded Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co took off in… pic.twitter.com/lhjIWAJToO