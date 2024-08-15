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Китайцы представили самый тяжеловесный беспилотник
15.08.2024 00:30 Катя Шульц

Китайцы представили самый тяжеловесный беспилотник

В провинции Сычуань в Китае в эти выходные осуществили первый полет самого тяжеловесного дрона. Испытание длилось 20 минут.


Размах крыльев грузового дрона 16,1 метра и высота 4,6 метра. 

HH-100 может лететь с нагрузкой до 700 кг на расстояние до 520 км.

Однако китайский военпром не собирается останавливаться. На следующий год запланирована новинка - TP2000, способный нести до 2 т и преодолевать вчетверо большее расстояние.


 

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