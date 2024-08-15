



Китайцы представили самый тяжеловесный беспилотник

В провинции Сычуань в Китае в эти выходные осуществили первый полет самого тяжеловесного дрона. Испытание длилось 20 минут.

Looks like a copy of China HH-100 (UAS)

Max weight 2 tons, payload 700 kilograms, range 520 kilometers, 300 kph cruise.

Targeting the booming low-altitude economy, a series of large, intelligent, low-cost and reliable commercial unmanned transportation aerial systems. https://t.co/d3gTGdLnjS pic.twitter.com/sMC2WuWx5j — War analyst (@War_Analysts) August 13, 2024

Размах крыльев грузового дрона 16,1 метра и высота 4,6 метра.HH-100 может лететь с нагрузкой до 700 кг на расстояние до 520 км.Однако китайский военпром не собирается останавливаться. На следующий год запланирована новинка - TP2000, способный нести до 2 т и преодолевать вчетверо большее расстояние.