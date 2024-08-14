



Округ в Нью-Йорке запретил ношение масок после антиизраильских протестов

Округ Нассау, расположенный к востоку от Нью-Йорка на Лонг-Айленде, официально запретил ношение масок в общественных местах, кроме как по медицинским или религиозным причинам, чтобы пресечь агрессивные протесты антиизраильских активистов, закрывающих лица.



Исполнительный директор Брюс Блейкман, республиканец, подписав закон, назвал его "законопроектом, который защищает общественность".



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Законодательное собрание округа, контролируемое республиканцами, одобрило запрет на закрытие лица 5 августа. По словам законодателя Говарда Копеля, законодатели отреагировали на "антисемитские инциденты, часто совершаемые людьми в масках" после начала 7 октября войны между Израилем и ХАМАСом.



Согласно недавно подписанному закону, ношение маски, скрывающей лицо, на публике в Нассау считается правонарушением, которое наказывается тюремным заключением сроком до года и штрафом в размере 1000 долларов. Исключение составляют люди, которые носят маски "в целях охраны здоровья, безопасности, в религиозных или культурных целях, а также для мирного празднования праздника или аналогичного религиозного или культурного события, в связи с которым принято носить маски или закрывать лицо".



Сьюзан Готтерер, региональный директор Нью-Йоркского союза гражданских свобод в Нассау, в своем заявлении говорит, что "так называемые медицинские и религиозные исключения" из закона позволят полицейским, "которые не являются медицинскими или религиозными экспертами, но имеют опыт правоприменения с расовым уклоном, определять, кому нужна маска, а кому нет, и кто попадет в тюрьму".

