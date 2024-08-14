



В CNN привели 20 примеров лжи Трампа во время интервью Маску

Большинство неправдивых заявлений, которые Трамп сделал во время интервью Илону Маску в соцсети Х , он произносил и ранее. Мы приведем только некоторые из них. Более детальный разбор сделали журналисты CNN.

В ходе беседы с Маском выяснилось, что у Трампа не очень хорошо с историей, поскольку в его понимании Вторую Мировую войну выиграла Россия, в то время, как ее выиграл Советский Союз, а основные боевые действия так вообще велись на территории Украины, Беларуси и стран Балтии.Трамп без устали пугал общественность тем, что экономика падает, преступность растет, а Харрис собирается выпустить на свободу весь криминалитет.Также по мнению кандидата в президенты от Республиканской партии уровень преступности в Венесуэле упал на 72%. Это абсолюная неправда, которую можно отследить в открытых источника самой Венесуэлы.Трамп сказал о миграции при Байдене и Харрис: “Я считаю, что в нашу страну приехало более 20 миллионов человек, многие из которых вышли из тюрем, из тюрем, из психиатрических больниц или, что еще больше, из психиатрических лечебниц”. Эти цифры просто умножены на два.Общее количество “встреч” по всей стране с февраля 2021 года по июнь 2024 года, как в законных портах въезда, так и между ними, составило около 10 миллионов — и “встреча” не означает, что человека впустили в страну; некоторых встреченных людей немедленно высылают . Кроме того, нет никаких оснований для утверждения Трампа о том, что “многие” из этих мигрантов прибыли из тюрем, исправительных учреждений или психиатрических больниц .