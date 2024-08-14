



Операция ВСУ в Курской области создает дилемму для Путина, – Байден

Наступление украинских военных на Курскую область ставит главу Кремля Владимира Путина перед серьезной дилеммой. Об этом заявил президент США Джо Байден во время визита в Новый Орлеан, пишут The New York Post и Reuters, отмечая, что глава Белого дома впервые высказался по поводу операции ВСУ.



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"Я регулярно общался со своей командой, возможно, каждые четыре-пять часов в течение последних шести-восьми дней, чтобы быть в курсе событий, и это создает настоящую дилемму для Путина", – подчеркнул Байден.



Президент также отметил, что он и его администрация находятся в постоянном контакте с украинской стороной, пока идет военная операция.







Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что Вашингтон не имеет никакого отношения к операции в Курской области.



"Мы не имеем к этому никакого отношения. Мы продолжим разговоры с украинцами об их подходе, но это действительно их дело", – заявила Жан-Пьер.



В целом же Госдепартамент США поддерживает операцию ВСУ в Курской области, но настаивает: позиция США относительно использования американского оружия на территории России остается неизменной.



А недавно посетивший Киев сенатор-демократ Ричард Блюменталь назвал прорыв украинскими войсками границы в российской Курской области "историческим".