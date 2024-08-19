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Блинкен: Нетаниягу принял предложение. Теперь дело за ХАМАСом
19.08.2024 20:59 MIGnews.com

Блинкен: Нетаниягу принял предложение. Теперь дело за ХАМАСом

Выступая перед прессой в Тель-Авиве после встречи с руководством Израиля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он находится в регионе, чтобы "довести до конца" попытки добиться прекращения огня в Газе и вернуть заложников домой.

По его словам, предложение о прекращении огня учитывает интересы безопасности Израиля.

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Блинкен говорит, что у него была "очень конструктивная встреча" с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, и подчеркивает, что премьер-министр "подтвердил мне, что Израиль принимает промежуточное предложение", предложенное США на прошлой неделе в Дохе в попытке найти формулу, которую могут принять и Израиль, и ХАМАС.

Затем он возлагает ответственность на базирующуюся в Газе террористическую группировку: "Теперь ХАМАС обязан сделать то же самое".

Затем, говорит Блинкен, стороны должны "собраться вместе, чтобы завершить процесс достижения четкого понимания того, как они будут выполнять обязательства, взятые на себя в рамках этого соглашения".

"Следующий важный шаг - это согласие ХАМАСа", - продолжает Блинкен. Он подчеркивает, что США глубоко привержены "тому, чтобы сделать это сейчас".

При этом Блинкен не упоминает о свержении военного или гражданского контроля ХАМАСа над Газой, что является основной целью израильской войны.
 

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