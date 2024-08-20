



Платформа DNC 21 раз ссылается на “второй срок” Байдена, а у Харрис нет сайта

На платформе Демократической партии 21 раз упоминается второй срок президента Байдена, при этом не упоминаются меры, продвигаемые фактическим кандидатом в президенты от партии, вице-президентом Камалой Харрис, в том числе ее планы по контролю цен на продукты питания.



Документ был одобрен незадолго до того, как 21 июля 81-летний Байден выбыл из гонки и одобрил 59-летнюю Харрис в качестве своего преемника. Источник сообщил газете The Post, что никаких планов по его обновлению на этой неделе во время съезда Демократической партии в Чикаго нет.



“У Камалы даже нет страницы с политикой на ее сайте”, — заявила кампания кандидата от республиканцев Дональда Трампа в пресс-релизе в понедельник, 19 августа. “Она просто марионетка того же радикального и безумного класса социалистов и коммунистов, которые загнали страну в угол при Байдене”.



