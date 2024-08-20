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Россияне перебросили два ракетных корабля из Черного моря в Каспийское
20.08.2024 11:48 Катя Шульц

Россияне перебросили два ракетных корабля из Черного моря в Каспийское

Два малых ракетных корабля проекта “Каракут” были переброшены русскими из Черного моря в Каспийское. Это - корабли-ракетоносители, русские использовали их для запуска ракет класса “Калибр” по Украине.

Об этом заявил спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

“Калибр” могут долететь до Украины и из из акватории Каспийского моря, вот только:

“Способности именно этих ракет на сегодня уже не представляют такой угрозы, как в начале широкомасштабного вторжения”, - сообщил Плетенчук.


 

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