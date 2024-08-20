



Бывшая секретарша концлагеря проиграла апелляцию по делу о соучастии в Холокосте

99-летняя бывшая секретарша нацистского лагеря проигрывает апелляцию против приговора по делу о соучастии в убийстве более 10 000 человек во время Холокоста. Это может стать последним судебным решением такого рода в Германии.

In 2022, a German court convicted 97-year-old Irmgard Furchner, a former secretary at a Nazi concentration camp, of being an accomplice to the murder of over 10,000 individuals.



For her role in facilitating the operations of the Stutthof concentration camp during World War II,… pic.twitter.com/zSaJ60up4d — Morbid Knowledge (@Morbidful) May 1, 2024

В декабре 2022 года Ирмгард Фурхнер была приговорена к двум годам лишения свободы условно за ее роль в том, что прокуроры назвали “жестоким и злонамеренным убийством” заключенных в лагере Штуттгоф в оккупированной Польше.Ее защита подала апелляцию в Федеральный суд на решение, вынесенное региональным судом в северном городе Итцехо.Однако вышестоящий суд, задачей которого было проверить, были ли правильно применены определенные положения закона, оставил решение в силе.“Приговор подсудимой… к двум годам лишения свободы условно является окончательным”, — заявила председательствующий судья Габриэле Сиренер.В период с июня 1943 года по апрель 1945 года Фурхнер делала записи и вела переписку коменданта лагеря Пауля Вернера Хоппе, в то время как ее муж был офицером СС в лагере.По оценкам, в лагере недалеко от современного Гданьска погибло 65 000 человек, около 28 000 из которых были еврейскими заключенными.