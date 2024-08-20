Бывшая секретарша концлагеря проиграла апелляцию по делу о соучастии в Холокосте
99-летняя бывшая секретарша нацистского лагеря проигрывает апелляцию против приговора по делу о соучастии в убийстве более 10 000 человек во время Холокоста. Это может стать последним судебным решением такого рода в Германии.
In 2022, a German court convicted 97-year-old Irmgard Furchner, a former secretary at a Nazi concentration camp, of being an accomplice to the murder of over 10,000 individuals.— Morbid Knowledge (@Morbidful) May 1, 2024
For her role in facilitating the operations of the Stutthof concentration camp during World War II,… pic.twitter.com/zSaJ60up4d
В декабре 2022 года Ирмгард Фурхнер была приговорена к двум годам лишения свободы условно за ее роль в том, что прокуроры назвали “жестоким и злонамеренным убийством” заключенных в лагере Штуттгоф в оккупированной Польше.
Ее защита подала апелляцию в Федеральный суд на решение, вынесенное региональным судом в северном городе Итцехо.
Однако вышестоящий суд, задачей которого было проверить, были ли правильно применены определенные положения закона, оставил решение в силе.
“Приговор подсудимой… к двум годам лишения свободы условно является окончательным”, — заявила председательствующий судья Габриэле Сиренер.
В период с июня 1943 года по апрель 1945 года Фурхнер делала записи и вела переписку коменданта лагеря Пауля Вернера Хоппе, в то время как ее муж был офицером СС в лагере.
По оценкам, в лагере недалеко от современного Гданьска погибло 65 000 человек, около 28 000 из которых были еврейскими заключенными.