Бывшая секретарша концлагеря проиграла апелляцию по делу о соучастии в Холокосте

99-летняя бывшая секретарша нацистского лагеря проигрывает апелляцию против приговора по делу о соучастии в убийстве более 10 000 человек во время Холокоста. Это может стать последним судебным решением такого рода в Германии.

In 2022, a German court convicted 97-year-old Irmgard Furchner, a former secretary at a Nazi concentration camp, of being an accomplice to the murder of over 10,000 individuals.



