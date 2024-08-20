



Кремль обиделся на Киев: после наступления ВСУ на Курск переговоры исключены

После операции ВСУ в Курской области (РФ) переговоры между Украиной и РФ невозможны – это исключено, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Аналогичное заявление сделал также помощник руководителя Кремля Юрий Ушаков, сообщают росСМИ.



Так, Ушаков назвал вступление в переговорный процесс "совершенно неуместным" и указал, что дальнейшие переговоры "зависят от ситуации на поле боя, в том числе в Курской области".



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Аналогичное заявление сделал главный российский дипломат Сергей Лавров.



"Президент РФ четко сказал, что ни о каких переговорах с Киевом после вторжения в Курскую область не может быть речи", – отметил глава МИД РФ, и назвал слухами утверждение о контактах для переговоров с Киевом.



"Информация о таких контактах идет в развитие конференции по Украине в Швейцарии, где было принято решение о создании рабочих групп. Но для Москвы этот процесс неприемлем, потому что его единственная цель – продвижение ультиматума под названием "формула Зеленского", – добавил он.