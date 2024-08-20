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Время Будапешта ушло - объяснений нет
20.08.2024 14:19 Катя Шульц

Время Будапешта ушло - объяснений нет

Вчера, 19 августа, закончилось время данное официальному Будапешту для объяснения нарушения общей политики ЕС относительно России и Беларуси. Весь ЕС с нетерпением ожидал услышать от правительства Венгрии ответ на вопрос, почему та упростила въезд для россиян и белорусов

В соответствии с недавними изменениями Венгрия смягчила требования к въезду в страну для работы россиян и белорусов, предоставив “гастарбайтерам” право пребывания в стране на два года с возможностью продления еще на три года.

Однако эти персонально венгерские разрешения по сути нивелируют европейские санкции, направленные против России и Беларуси.

 

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