



Время Будапешта ушло - объяснений нет

Вчера, 19 августа, закончилось время данное официальному Будапешту для объяснения нарушения общей политики ЕС относительно России и Беларуси. Весь ЕС с нетерпением ожидал услышать от правительства Венгрии ответ на вопрос, почему та упростила въезд для россиян и белорусов



В соответствии с недавними изменениями Венгрия смягчила требования к въезду в страну для работы россиян и белорусов, предоставив “гастарбайтерам” право пребывания в стране на два года с возможностью продления еще на три года.



Однако эти персонально венгерские разрешения по сути нивелируют европейские санкции, направленные против России и Беларуси.



