



Водяной смерч мог потопить яхту на Сицилии

Ученые утверждают, что глобальное потепление могло стать причиной сильнейшего шторма, в результате которого в понедельник у берегов Сицилии затонула роскошная яхта под британским флагом.



Один человек погиб, а шесть человек пропали без вести, включая британского технологического предпринимателя Майка Линча, после того, как Bayesian, парусная яхта длиной 56 метров, внезапно попала в непогоду.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Линч, оправданный в июне в ходе крупного судебного процесса по делу о мошенничестве в США, был среди шести человек, которые до сих пор числятся пропавшими без вести после того, как его яхта затонула у берегов Портичелло, когда ночью на этот район обрушился торнадо над водой, известный как водяной смерч , сообщил Сальво Кочина из Агентства гражданской обороны Сицилии.



Итальянский климатолог Лука Меркалли, президент Итальянского метеорологического общества, заявил, что этот эпизод мог быть водяным смерчем, по сути торнадо над водой, или же нисходящим порывом — более частым явлением, не связанным с вращением воздуха.



"Мы не знаем, что именно произошло, потому что все произошло в темноте ранним утром, поэтому у нас нет фотографий", — сказал он.

