



Мужчина арестован по подозрению в убийстве мальчика после футбола

В Испании арестован мужчина по подозрению в убийстве 11-летнего мальчика после футбола на поле в Мосехоне (центральная Испания).



По данным Испанской гражданской гвардии, арест последовал за "масштабной" двухдневной поисковой операцией, в ходе которой было проведено два рейда по домам в городе.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Местные СМИ сообщают, что подозреваемым оказался 20-летний мужчина из этого района.



Пострадавший, которого назвали Матео, предположительно, играл с другими детьми, когда на него напал человек с ножом.



Телекомпания RTVE сообщила, что правительственная делегация подтвердила, что жертва получила 10 ножевых ранений.

