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Мужчина арестован по подозрению в убийстве мальчика после футбола
20.08.2024 04:30 MIGnews.com

Мужчина арестован по подозрению в убийстве мальчика после футбола

В Испании арестован мужчина по подозрению в убийстве 11-летнего мальчика после футбола на поле в Мосехоне (центральная Испания).

По данным Испанской гражданской гвардии, арест последовал за "масштабной" двухдневной поисковой операцией, в ходе которой было проведено два рейда по домам в городе.

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Местные СМИ сообщают, что подозреваемым оказался 20-летний мужчина из этого района.

Пострадавший, которого назвали Матео, предположительно, играл с другими детьми, когда на него напал человек с ножом.

Телекомпания RTVE сообщила, что правительственная делегация подтвердила, что жертва получила 10 ножевых ранений.
 

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