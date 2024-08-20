



Нетаниягу планирует на этой неделе встретиться с освобожденными заложницами

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится на этой неделе с бывшими женщинами-заложницами, вернувшимися из плена в Газе, сообщает его офис.



В его офисе не называют дату встречи, но говорят, что "планируются встречи с дополнительными семьями".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Полагают, что тринадцать женщин-заложниц, в том числе несколько солдат ЦАХАЛа, все еще удерживаются в плену в Газе, в том числе трое, смерть которых подтверждена Израилем. Во время ноябрьского перемирия в рамках сделки были освобождены 105 женщин и детей-заложников.



В администрации Нетаниягу заявляют, что все встречи премьера с освобожденными заложниками и членами семей заложников важны "для того, чтобы их выслушивать и информировать об усилиях по возвращению своих близких".

