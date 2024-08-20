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Нетаниягу планирует на этой неделе встретиться с освобожденными заложницами
20.08.2024 06:30 MIGnews.com

Нетаниягу планирует на этой неделе встретиться с освобожденными заложницами

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится на этой неделе с бывшими женщинами-заложницами, вернувшимися из плена в Газе, сообщает его офис.

В его офисе не называют дату встречи, но говорят, что "планируются встречи с дополнительными семьями".

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Полагают, что тринадцать женщин-заложниц, в том числе несколько солдат ЦАХАЛа, все еще удерживаются в плену в Газе, в том числе трое, смерть которых подтверждена Израилем. Во время ноябрьского перемирия в рамках сделки были освобождены 105 женщин и детей-заложников.

В администрации Нетаниягу заявляют, что все встречи премьера с освобожденными заложниками и членами семей заложников важны "для того, чтобы их выслушивать и информировать об усилиях по возвращению своих близких".
 

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