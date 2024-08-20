



Частично оккупированная Украина может вступить в НАТО, – Павел

Вступление Украины в НАТО не должно зависеть от полного контроля над всей ее территорией, заявил президент Чехии Петр Павел.



Он считает, что Украина может достичь мирного соглашения с Россией уже в ближайшие годы, что может привести к оккупации Россией части украинской территории на длительное время. Однако, по его словам, демократические страны не согласятся с изменением границ, сообщают "Новости".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Павел отметил, что восстановление полного контроля над всей территорией Украины не является обязательным условием для вступления в НАТО. И в качестве примера привел Германию, которая была разделена, но часть ее была принята в НАТО.



К тому же, существуют технические и юридические решения, которые позволят Украине присоединиться к НАТО без втягивания Альянса в конфликт с Россией, утверждает чешский лидер.



Напомним, на состоявшемся в июле в США 75-м саммите НАТО было принято решение об увеличении присутствия альянса в Украине. В частности, согласовано назначение специального представителя НАТО в Киеве и создание структуры для координации долгосрочной помощи Украине. Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание обсудить с союзниками по НАТО создание коалиции для уничтожения российских ракет в украинском небе.

